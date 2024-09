To w ogóle chyba uniwersalna lekcja. Nie patrz na słowa, tylko na czyny. One powiedzą Ci więcej. Jak złapiesz dzieciaka kradnącego samochodzik z przedszkola zawsze będzie miał tysiąc wytłumaczeń. A to nie miał w domu, a to chciał tylko pożyczyć, a to chciał tylko potrzymać, a bo to jego był od zawsze. Jak ten mały "Tomuś" dorasta to zawsze znajdzie sobie wytłumaczenie na bicie żony, zwolnienie pracownika, kłótnie na drodze i wiele Pokaż całość