Po prostu do filmów typu John Wick czy Marvel jesteśmy przyzwyczajeni - to się opatrzyło tak bardzo, że nie zwracamy uwagi na kpiny z praw fizyki. Taki Iron Man na przykład skończyłby się w połowie - bo co z tego że jego zbroja jest twarda, skoro Stark zginąłby wskutek obrażeń wielonarządowych (gwałtowne przeciążenia).Filmy hinduskie mają całkowicie odmienny styl i sposób realizacji, do którego nie było kiedy się przyzwyczaić.