Torchę to dziwne. Jedna typka na wózku, co przy strzelaniu z łuku według mnie w ogóle nie różni się od strzelania przez pełnosprawną osobę. A tuż obok typka bez rąk.



Wiem, że ciężko coś takiego zorganizować inaczej, bo każdy ma inny problem ze swoim ciałem ale średnio to sprawiedliwe.