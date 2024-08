Dawno temu przez dziewięć lat „robiłem” w NGO-sach i powiem, że zaoranie tego bagna to za mało. Obrzydliwe jest to, że aby dostać dotacje, trzeba mieć „polityczne” plecy. Dotyczy to wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej, niezależnie od "pseudokolorów" politycznych.