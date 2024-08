"- Jeśli oni wygrają wybory prezydenckie w Polsce, to będą mogli zrobić już wszystko. Nie będzie ograniczeń. Będą mogli zmieniać Polskę różnymi ustawami, taką regularną dyktaturę, czy autorytaryzm - przekonywał."

Z tego co pamietam to jest walsnie to co robila twoja partia przez 4 lata ty j----y bucu