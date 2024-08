Bo niestety współpraca z Ukrainą i jej pomaganie w wojnie z roSSją są w naszym strategicznym interesie...CO do banderowców to trzeba jasno i wyraźnie mówić, że to byli zbrodniarze i zwyrodnialcy, a dokonana przez nich r--ź musi być upamiętniona i musi paść słowo "przepraszam"