Potem wychodzi tusek i no wiecie ciężko z tym budżetem bo pis rozkradł no i głupia sprawa nie zniesiemy podatku belki bo nas nie stać na to. Pyta pani o kredyt 0? Jak najbardziej tam te parę miliardów dla dewe... dla ludzi znajdziemy trzeba im pomóc ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )