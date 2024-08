Podczas Powstania Warszawskiego, które trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku, zginęło około 16 000–18 000 powstańców oraz od 100 000 do 200 000 cywilów.



Liczba ofiar rzezi wołyńskiej jest trudna do dokładnego określenia, ale szacuje się, że zginęło co najmniej 50 000 w latach 43 do 45



Róbmy aferę dalej o Wołyniu to takie Polskie.