To niech tych ukraincow z Olsztyna sobie wezmą z powrotem. A ilu Polaków wywieziono z Kresów do Polski ? Pewnie niewiele żywych zostało po tym co robił Stalin i UPA. Bezczelny gnojek.

A już o tym że żaden z rządu nic nie powiedział to już gorzej niż wstyd, ale też zero zaskoczenia. Polskojęzyczni nadzorcy niewolników.