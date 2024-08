Nie wiem co teraz powiedział ale słyszałem jego wypowiedź sprzed dwóch dni, gdzie mówił że kandydat PO na prezydenta będzie miał w związku z taką decyzją PKW fory...



Jprd... Czy ten człowiek jest tak bezczelny, czy tak głupi, czy jedno i drugie? On nie rozumie co powiedział? Czy liczy na to że jego elektorat nie zrozumie?



To tak jakby sportowiec zdyskwalifikowany za doping żalił się że zawodnik którego na dopingu nie złapano