Aha, czyli oni przybijają do Wysp Kanaryjskich, a Hiszpanie, już oficjalnie, wysyłają ich na kontynent. To jest wysyłanie do wszystkich potencjalnych imigrantów informacji, że ich trudy się opłacają. To się nigdy nie zatrzyma, jeśli rządy dalej będą tak postępować. No ale to nie ma się zatrzymać, bo jestem głęboko przekonany, że to jest celowe działanie.