Co ciekawe, któryś Shahed wleciał nad Białoruś... i już w całości nie wyleciał (Białorusini go strącili, nie OPL tylko myśliwiec prawdopodobnie), ciekawa sprawa jeśli się potwierdzi, chociaż z drugiej strony co mieli zrobić jeśli to byłą kwestia jakiegoś błedu ruskich, tak czy inaczej musieli go zneutralizować zanim narobi szkod, moskwa pewnie dała zielone swiatlo.