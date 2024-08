Szwagry w całej polsce właśnie zrywają szyldy "Betonex lejemy beton od 2010" i wieszają "Zielinex twoja zieleń". To jest takie przepalanie pieniędzy, że osoby odpowiedzialne powinny siedzieć. Najpierw w każdym jednym mieście zalali wszystko betonem, a teraz wielce będą go zrywać i posadzą kilka krzaków i udawać, że teraz to teren zielony.