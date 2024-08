Do Polski wwieziono nielegalnie miliony ton zboża, miodu, owoców z Ukrainy i nie było komu tego kontrolować. Gdy facet na jakimś zadupiu ma kilkadziesiąt kur to cały aparat kontroli postawiony na nogi. W supermatketach typu Biedronka w środku syf, biegają myszy, w lodówkach śmierdzące mięso - kontroli brak. #!$%@? co za cyrk.