Pisiory dbają o lukratywne parytety kobiet w zarządach niezależnie od kompetencji w myśl Unii Europejskiej i znów źle. Nie dogodzisz. Co prawda tu babka przegięła, jak nic nie umie to chociaż mogła kawę parzyć i jeść ciastka. Chyba, że nawet kawy nie umie sparzyć albo to jest uwłaczające zajęcie dla tak światłej osoby.