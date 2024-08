Jedna z największych zbrodni (a było ich naprawdę sporo) ze strony ZSSR, czerwonoarmiści ładowali Ślązaków, zwykłych cywilów do wagonów na bydło i wysłali do niewolniczej pracy w kołchozach, gułagach, kopalniach od Donbasu aż na Kamczatkę, jeszcze po zakończeniu wojny to robili, z tysiąca porwanych to kilku tylko żywych wracało, reszta umierała w wypadkach, chorobach czy z głodu, #!$%@?ństwo za które powinny zapłacić ich dzieci