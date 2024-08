dyrektor w radomskim

zanim ogłoszono konkurs już było wiadomo, kto wygra i wymagania pisano pod konkretną osobę. zagrywka stara jak polityka, żeby zachować pozory. koryto tylko dla swoich. ciekawe za ile kupił dyplom MBA. wszyscy politycy, którzy mają lewe dyplomy, żeby zasiadać w radach nadzorczych mają je nadal, chociaż co do niektórych szkół wiadomo, że to lipa. nikt im ich nie zabierze bo kasa z rad nadzorczych by się skończyła. koryto najważniejsze