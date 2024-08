To jest coraz częstszy obraz turystyki w Polsce. Poza hotelami z wyższej półki większość baz noclegowych, pokoi i domków tak wygląda - brzydko, brudno, śmierdząco, z robactwem, niedofinansowane i ze wskazaniami do kapitalnego remontu co najmniej hydrauliki i elektryki. Szczęśliwi ci, którzy mają swoje działki, wystarczająco duże, żeby zadbać o aspekty rekreacyjne dla rodziny we własnym zakresie.