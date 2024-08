Stworzyłem to w ramach ciekawostki, uznając że modele językowe są idealne do tego typu interpretacji, a skoro komuś to może przynieść trochę rozrywki to czemu nie :) Projekt jest napisany w Java springu oraz angularze, i korzystam z modelu gpt4o-mini. Ja osobiście przy realizacji tego nauczyłem się trochę javy reaktywnej oraz operowania na data streamach (Server-Sent Events (SSE)) więc zawsze jakaś korzyść.