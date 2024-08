Ja tylko dodam że ponad połowa wykopu lub tak to wtedy wyglądało była za każdym ograniczeniem wolności i za każdym “naukowym” podejściem do covida co koniec końców znaczyło tylko tyle co ogromne wałki na kradzieży publicznych pieniędzy, ograniczaniu wolności oraz posrednie i bezpośrednie przyczynienie się do śmierci prawdopodobnie tysięcy ludzi. Wykopowe autorytety typu Nakowy bełkot też w tym pomagały. Ten filmik nie zestarzał się najlepiej