To, ze Macron powiedział, że "nie jest to decyzja polityczna", to rzecz jasna albo kłamstwo albo przejaw patologicznej hipokryzji. Wystarczy, że przyjrzymy się działaniom mediów odnośnie LGBT, LBM, METOO, COVID. To również nie były decyzje polityczne, jak rozumiem - bo zakłamywania statystyk to decyzja jaka?