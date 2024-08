To samo ONZ, którego ludzie molestują i wykorzystują seksualnie kobiety na terenach dotkniętych klęskami?

To samo ONZ, które nic nie może ws. dyskryminacji białych albo mężczyzn? Zauważy problem za 50 lat?

To samo ONZ, które nie widzi ludobójstwa w Gazie?

To samo ONZ, które nic nie jest w stanie zrobić ws. wojny na Ukrainie?

To samo ONZ, które ma Arabię Saudyjską za przewodniczącego Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ?



ONZ to wydmuszka od Pokaż całość