Jeśli to wszystko prawda co mówi to znaczy, że już u nas są wprowadzane zachodnie metody. Jak padniesz ofiarą kolorowych, to policja udaje że nic nie może zrobić, a tak naprawdę mają agendę narzuconą z góry. Ciekawe komu na tym zależy, żeby tak zniszczyć Europę? Jakby nie patrzeć wszystkie kraje powielają dokładnie ten sam schemat, a teraz niestety przyszła kolej na nas. Dlatego dalej głosujcie na po-pisy i lewactwo, to skończymy zaszczuci Pokaż całość