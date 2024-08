Gatunek zagrożony wyginięciem w Polsce. Słyszałem wielokrotnie i chomiku europejskim, ale nie spotkałem nikogo kto go spotkał. Pomimo peanów na jego cześć w artykule, to jednak jest to szkodnik. Stosując środki przeciwko szkodnikom obrywa się też tym małym gryzoniom, które kojarzymy z sympatycznymi zwierzątkami w klatce.



Osobiście chciałbym spotkać takiego osobnika i cieszę się, że pomimo tylu lat trucia wciąż występuje u nas taki gatunek.