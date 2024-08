Coś wleciało, w sumie nie wiadomo co. Być może Shahed, być może coś innego. Cały czas trwają poszukiwania, bo nie wiadomo gdzie jest to "coś".



A co mówi MON? "nie ma żadnego zagrożenia, sytuacja jest opanowana"



Aż strach pomyśleć jak wyglądają te nieopanowane sytuacje.