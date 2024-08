Jeśli się nie mylę to ta duża ilość przypraw nie wynikała z kunsztu kucharza a miała zamaskować nadpsute mięso. To były czasu kiedy trudno było dłużej przechować świeże mięso. Jak zaczynało śmierdzieć to zamiast wyrzucać wystarczyło sypnąć mocno aromatycznych przypraw i było OK. :)



A co do postu to został on wprowadzony chyba "dla ludzi". Wielki post zaczyna się na przedwiośniu czyli w czasie kiedy wszystkie zimowe zapasy były już prawie zjedzone. Pokaż całość