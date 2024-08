Przecież to odrazu śmierdziało fejkiem. Do wyborów w USA będzie pewnie jeszcze nie jeden taki będzie łykany. Lewa strona wykorzysta dosłownie wszystko by tylko to oni wygrali, inaczej to nie będzie demokracja. Brakuje jeszcze by znów uruchomić ruchy BLM albo jakieś inne fikcyjne problemy czy oskarżenia.