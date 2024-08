Wystrzały są też w dobrych, niezużytych oponach. Sam miałem taki na zestawie 44t na ringu Antwerpii. Dzięki Bogu nikomu nic się nie stało.



Co najzabawniejsze opony w całym zestawie były dość świeże i sprawdzone (również ciśnienie) dosłownie dwa dni przed wystrzałem. Niestety to totalna loteria, zwłaszcza w patelniach gdzie często i gęsto jeździmy po ostrych kruszywach co mocno eksploatuje strukturę opony