Cala armia Putina to pośmiewisko na skalę światową. Za przeproszeniem Ukraina co ma za armię uzbrojona w stary sowiecki i stary zachodni sprzęt i to w dodatku w małych ilościach, dostali trochę czołgów himarsow itd , i wielka ruska nowoczesna arnia od dwóch lat nie może ich pokonać, chińczycy tak jak reszta swiata patrza na to mają polewkę jaki to kolos na bocianich nóżkach.