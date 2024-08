Ona powiedziała o co chodzi. „Musi być akceptacja społeczna” - tej nie ma więc oni nie będą się tym zajmować. To my mężczyźni sami gotujemy sobie ten los. Popytaj randomowych facetów na ten temat - większość będzie przeciwna zrównaniu tego wieku. To wreszcie mężczyźni w większości stanowili to prawo. Zagaiłem kiedyś na ten temat w męskim gronie w pracy. Kilku „kolegów” z pracy tak się odpaliło że „jak to, co ja gadam”, Pokaż całość