Ja kiedyś miałem hosting na home.pl. Zawsze przed końcem jednego kupowałem drugi w promocji za 123 zł i przerzucałem stronę, bo za przedłużenie chcieli coś ok. 500 zł.

Któregoś razu sami przysłali mi promocyjną ofertę zakupu drugiego hostingu. No to kupuję, dodaje do koszyka, płace i czekam, czekam i nic. Po ok. 10 minutach przychodzi mail. Wyzywają mnie od oszustów, złodziei i grożą natychmiastowym zamknięciem konta za złamanie regulaminu, bo mając jeden Pokaż całość