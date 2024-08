Kondygnacje i poziomy wraz ze schodami nadal są w wielu kamienicach są nadal drewniane, nawet ściany działowe bywają z desek obłożonych tynkiem, plus oczywiście jak w prawie każdym domu, nawet nowym dopiero co od dewelopera, konstrukcja dachu drewniana. Tak że w zasadzie tylko mury boczne w takiej kamienic są murowane. Dlatego pożar w takim budynku to okropność bo jak temperatura złapie to zaczyna się palić w całości.