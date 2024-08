No tak, twitter nie dał się ocenzurować to zaczyna się gadanie że wszystko to Plan ruskich i chinoli by zagrozić zachodnim wartościom i zachodniej demokracji.



Na serio lewactwo jest tak beznadziejne.



Na serio ludzie usiądźcie na dupie i pomyślcie. Na serio pomyślcie, po cholere Rosja miałaby powstrzymywać lewactwo przed wyżeraniem zachodu. Działania lewactwa są na ręke państw BRICKS bo osłabia ono zachód.