Jest to tylko pół prawda.Negocjacje na linii IGM-Miele zabezpieczyły stanowiska do 31.12.2027 roku, i do tego momentu nikt nie ma prawa otrzymać wypowiedzenia jednostronnego, zabezpieczono też dobrowolne odejścia i odprawy pracownicze do 270 000 €To nie jest tak że jak jesteś w firmie będącej pod IGM to ty trafisz na bruk, to jest tak że ty chcesz odejść bo ci się to zwyczajnie opłaca. https://www.businessinsider.de/wirtschaft/sechsstellige-summen-so-hoch-ist-die-abfindung-bei-miele/