Bodnar zdziwienia. Rządy przejęli zamordyści, krętacze, partacze, zdrajcy, więc nie wiem dlaczego kogoś dziwią takie fikoły prawnicze. Ale tak czy inaczej należy pamiętać, że ta władza wieczna nie jest i nie będzie rządzić wiecznie. Skończą w pierdlu, przyjdzie taki czas. A póki co należy tak działać by odbyły się przyspieszone wybory i by legalnie pogonić tę ekipę a potem na spokojnie skazać i wsadzić w pasiaki.