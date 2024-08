Beżowi książęta są tu tylko po to by ratować wasze upadające gospodarki. Mordy i gwałty na "plebsie" to po prostu cena, którą możni byli w stanie poświęcić, by ich spółki giełdowe wciąż notowały stabilne zyski w obliczu konkurencji ze Wschodem i ich tanią siłą wytwórczą. Walczycie z ideologią fantomową, bo każda z tych idei sprowadza się tylko do ekonomicznego bilansu, którego fundamentem jest wykrzywiony współcześnie kapitalizm, zdominowany przez neoliberalne grubasy które głęboko Pokaż całość