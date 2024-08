Oczywiście, że wyciągneli. Akcja z nordstreamami i Energiewende była przygotowana znacznie subtelniej. Kacapski sojusznik przyzwyczaił zachód do napaści przez Gruzję i Ukrainę 2014. Niemcy rozsiewali shit, że putinowi należy sie szacunek a r0sja to normalny kraj. Jakby nie bohaterska obrona Ukrainy i thank you, USA z nordstreamami to nowy Ribbentrop-Mołotow huczałby aż miło.