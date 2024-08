Elity nie ogarnęły, że jeśli ktoś będzie czuł się jak niewolnik to nie będzie chciał tego samego losu dla swoich dzieci. Skoro dążą do tego, że zwykli ludzie mają wiecznie wszystko wynajmować (czy to od firmy, czy to od banku na kredyt) i utrata pracy dzieli ich o straty "wszystkiego" to po co mają plodzic kolejne pokolenia??