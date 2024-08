Heh xd pracowałem przy prefabrykacji szaf sterowniczych do takich maszyn. (Automatyka). Z ekipy ok 10 osobowej to tylko ja, mój kumpel i dwóch łebków wiedziało co robimy. Reszta to pół mózgi co nie umiały czytać schematów po pół roku pracy, dobrać odpowiedniej zaciskarki do danego rodzaju konektora, nie potrafili przewidzieć że wiązka może się przetrzeć na jakimś rancie od ramy szafy, nie potrafili dobrać odpowiedniego bita, żeby dokręcić ESa z odpowiednią siłą. Pokaż całość