Te idiotyczne artykuły to najczęściej po prostu "kreatywne reklamy". Nie można było napisać "użyła lokalizatora", trzeba było grubymi literami zazanczyć, że to był APPLE AIRTAG. Dobrze, że chociaż nie dali linku do sklepu bo trochę bardziej niż inni udają porządny serwis.