Brak porządnego Park&Ride to rzeczywiście skandal, ale już brak kładki jest dyskusyjny. Osiedle powstało kilka lat temu, więc gdyby kładka powstała razem ze stacją kolejową, to prowadziłaby w szczere pole. Mur to już jawna manipulacja, bo wygląda jakby należał do osiedla, a do stacji można dojść nadkładając 100 metrów. Gdyby to mieszkańcom przeszkadzało to by sobie rozebrali mur.