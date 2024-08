Niby czemu "do 20 lat więzienia"?

Nie złapali go na miejscu.Nie sposób udowodnić,że był napruty w chwili zdarzenia.Dlatego właśnie przepis o zwiększeniu maksymalnego wymiaru kary dotyczy zarówno nietrzeźwych jak i tych,którzy uciekli.

Tak czy owak,nawet ten zwiększony wymiar to do 12 lat pozbawienia wolności.Skąd oni wzięli 20 lat?Coś przegapiłem?