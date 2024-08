Wiecie co jest najgorsze w PiS-ie?

Że oni napiszą kilka durnych zdań i traktują to jak prawdę objawioną.

A żeby wytłumaczyć ich manipulacje, potrzeba o wiele więcej liter, czasu oraz energii, aby to wszystko odkłamać.

Polska potrzebuje normalnej opozycji. A nie ludzi, którzy ogłaszają sukces po przegranym głosowaniu w UE - 1:27 i z kwiatami na lotnisku witają premier Szydło. Albo walczą z COVID-em i premier Morawiecki robi sobie fotki na tle Pokaż całość