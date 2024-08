A dlaczegoż to panie Tusku? Ludobójstwo na jednej grupie etnicznej nie jest ok, a na drugiej już ok? Potępiamy Rosję za to co zrobiła na Ukrainie, to powinniśmy potępić Izrael za to co zrobił w Palestynie. Śmierć ludzi to śmierć ludzi. Nie ma tu lepszych, czy gorszych. Zabijanie jest złe. Ludobójstwo jest złe.

W ogóle nie powinno być wojen. Ale jak jest, wiemy. Społeczeństwa kierujące się prymitywnymi instynktami zawsze będą dążyły do Pokaż całość