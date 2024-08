Przecież to jest wiadome od dawna że opłacają skrajnych prawakow i skrajnych lewakow aby maksymalnie antagonizować społeczeństwo.



Jak jesteś w swoich poglądach względnie normalny i (przykład) akceptujesz prawo do aborcji chorych płodów ale jednocześnie nie akceptujesz wpuszczania nachodźców do Europy to dostajesz w mordę najpierw od skrajnego prawaka a potem od skrajnego lewara.