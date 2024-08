Jeżeli nasza świadomość jest wynikiem kwantowych zjawisk występujących w komórkach nerwowych to by znaczyło, że każda żyjąca istota jest świadoma.

Idąc dalej jeżeli bylibyśmy w stanie zaprogramować sztuczną inteligencję w kwantowym komputerze to być może ona też osiągnęła by świadomość. Może stąd się weźmie Singularity.