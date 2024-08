Brak zmian w prawie i co tydzień słychać o obcokrajowcach popełniających przestępstwa w Polsce.

A można to ograniczyć, wystarczy żeby obcokrajowcy popełniający przestępstwo w Polsce byli:



1) Sprawiedliwie i surowo karani

2) Odpracowywali utrzymanie podczas odbywania wyroku

3) Po odbyciu wyroku byli deportowani z zakazem wjazdu do Polski i UE (z pobraniem danych biometrycznych)