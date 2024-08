Ludzie nie rozumieją grafów, danych i jaki to ma wpływ na ekonomię. Nawet jakby im to pokazać na kartce to większość i tak tylko wzruszy ramionami.



Do tej pory ludzie myślą, że jak płacą duży hajs na ZUS to będą mieli duże emerytury bo obecne pokolenie 60-80 latków takie dostaje.



Trudno dyskutuje się z takimi ludźmi. Oni mają swoją wizję i twarde dowody ich nie przekonają.