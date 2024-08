Te urzędy to ze spokojem by mogły 20h pracować i efekt by był taki sam (lub zwolnić połowę tych ludzi). Dosłownie dzis bylem odebrać 2 dowody rejestracyjne. Oczywiście trzeba mieć zamówione 2 wizyty po 20 min, bo na 1 nie załatwiają 2 spraw. Całe wydanie trwało 5-7 minut a reszta 35 min czasu pani z okienka nie wiadomo już co robi, ma płacone za siedzenie i tyle.