" Skarżył się, że zabrano mu telefon, zmuszano go do picia wódki oraz podejrzewano o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Danii. Miał też zostać pobity."



Zachciało mu się ruskiego systemu wartości, to dostał. Teraz powinni go jeszcze zesłać do obozu w jakiejś zapadłej dziurze na Syberii.